War Room compie 5 anni

Domani edizione speciale Non Stop a partire dalle 17:30

Il format web di Enrico Cisnetto, che prevede 11 appuntamenti settimanali, raggiunge le 1200 puntate con 2500 ospiti, 800 ore di trasmissione e 50 milioni di visualizzazioni totali.

di La redazione - 25 marzo 2025

War Room, il format web di Enrico Cisnetto, festeggia i primi 5 anni con un’edizione speciale “Non stop” dal titolo “Come eravamo, come siamo, come saremo”, che andrà in onda domani in diretta a partire dalle 17:30, e che riguarderà i grandi avvenimenti che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi.

Dal 26 marzo 2020, giorno della prima puntata trasmessa in piena pandemia da Covid, War Room è diventata una realtà consolidata dell’approfondimento italiano che ha raggiunto le 1200 puntate, 800 ore di trasmissione distribuite tra 5 live e 6 rubriche tematiche, in onda tutti i giorni in 11 puntate settimanali, coinvolgendo ben 2500 ospiti, di cui 1300 hanno partecipato almeno una volta. Cosa che ha consentito di raccogliere un consenso web crescente, arrivando a 50 milioni di visualizzazioni complessive. Gli appuntamenti di War Room si possono seguire, oltre che sulle piattaforme web-social del format, anche su Linkiesta, Radio Radicale, Radio 103 e un circuito di emittenti locali composto da TgNorba24 (canale 510 di Sky), Di.Tv, L’Altro Corriere, Rete Sole Umbria TV, e TVA Agrigento.

Ogni anno la squadra di War Room si allarga con l’ingresso di personalità affermate del mondo del giornalismo e della comunicazione. Attualmente

si alternano alla conduzione, oltre ad Enrico Cisnetto e Alessandro Barbano nelle live dedicate all’attualità, anche Luca De Biase in War Room Innovaction, Davide Giacalone in War Room Books, Massimiliano Panarari in War Room COM, Maria Corbi in War Room Society e Francesco Cundari in War Room “Alla Cortese Attenzione”. Tutti presenti domani nell’edizione speciale Non stop.

“War Room è nata durante lo stop forzato del lockdown – racconta Enrico Cisnetto – per continuare ad approfondire l’attualità come facevano continuativamente dal 2002, prima con Cortina Incontra e poi Roma Incontra, rimanendo fedeli al nostro stile. Così abbiamo creato un luogo virtuale dove orientarsi nella condizione di guerra allora imposta dal Covid, e che ora purtroppo si è allargata anche al contesto geopolitico globale. Cinque anni dopo War Room è diventato un media capace di connettere piattaforme diverse in una comunità unica nel suo genere, con numeri importanti e con contenuti che non si disperdono nella comune fruizione usa e getta del web, ma che al contrario rimangono attuali nel tempo”. “War Room”, aggiunge Cisnetto con una punta di polemica, “è il perfetto antidoto ai veleni dei talk show televisivi, ed è apprezzata proprio per questo”.